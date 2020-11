(ANSA) – BOLOGNA, 20 NOV – Era convinto che la moglie non

rispettasse gli obblighi di famiglia, quelli stabiliti dalla

religione, e per questo l’avrebbe più volte picchiata,

minacciata di morte e costretta a rapporti sessuali contro la

sua volontà. Un pizzaiolo 32enne, originario del Bangladesh, è

stato arrestato dai Carabinieri di Fontanelice (Bologna) con le

accuse di maltrattamenti in famiglia, violenza sessuale e

lesioni personali aggravate.



