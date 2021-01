(ANSA) – ROMA, 01 GEN – E’ di un morto e di 79 feriti, dei

quali 23 ricoverati, il bilancio del Capodanno 2021 secondo i

dati forniti dal Dipartimento della Pubblica Sicurezza. Dati che

registrano una diminuzione, definita “lieve” rispetto al 2020.

L’anno scorso il bilancio era stato di un morto e 204 feriti,

dei quali 38 ricoverati.

L’unica vittima è stato un 13 enne

(di cui al momento non sihanno i dati di identificazione) avvenuto ad Asti all’interno diun campo nomadi intorno a mezzanotte (00:37 ora costatazionemorte) per lo scoppio di una batteria di petardi che lo hacolpito l’addome. L’episodio ha provocato problemi di ordinepubblico nell’ospedale, dove il minore è stato portato dopol’incidente, con l’intervento delle Volanti della localeQuestura in ausilio ai Carabinieri, intervenuti aggrediti daifamiliari del minore. Lo scorso anno si sono registrati 9ferimenti dovuti all’uso di armi da fuoco, mentre quest’anno siregistrano 13 casi di cui 1 con prognosi maggiore di 40 giorni.I dati, in relazione alla gravità delle lesioni riportate,fanno registrare: con riferimento ai feriti lievi, prognosiinferiore o uguale ai 40 gg, 67 casi rispetto ai 193 dell’annoprecedente; con riferimento ai feriti più gravi, cioè quelli conprognosi superiore ai 40 gg, 12 persone: a fronte delle 11 delloscorso Capodanno. Con particolare riguardo ai ferimenti diminori si registra una diminuzione del dato complessivo: sono 8i minorenni che hanno riportato lesioni, mentre lo scorso annoerano stati 43. Viene sottolineato che il dato relativo aiminori infradodicenni rimasti feriti sia sceso dai 23 del 2020ai 3 dell’anno in corso, mentre quello relativo ai minori di etàcompresa tra i 13 e i 17 anni, sia sceso da 20 dello scorso annoa 6 per il 2021. (ANSA).

Fonte Ansa.it

