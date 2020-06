(ANSA) – NEW YORK, 5 GIU – L’uccisione di George Floyd è stata una messa in scena solo per far apparire cattivo Donald Trump. E’ il post scandalo della repubblicana Cynthia Brehm, che è stato poi cancellato. A Brehm, presidente dei repubblicani della Bexar County, in Texas, il governatore dello stato Greg Abbott chiede di dimettersi e lo stesso fanno altri repubblicani del Texas. Brehm avrebbe però dichiarato che non intende dimettersi. “Le sue parole sono disgustose, non c’è posto per lei nel partito repubblicano o sulla scena pubblica”.



Fonte

Condividi su:

Tweet

WhatsApp

Telegram