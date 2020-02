(ANSA) – BRUXELLES, 3 FEB – “Il Regno Unito non potrà più beneficiare dei diritti e dei vantaggi economici se il 31 dicembre lascerà il mercato unico e l’unione doganale. Questo è il quadro in cui ci muoviamo”. Così il capo negoziatore della Ue Michel Barnier presentando la bozza di mandato per la trattativa sulle relazioni future col Regno Unito.



