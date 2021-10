(ANSA) – BELLUNO, 06 OTT – Pioggia, neve e brusco calo delle

temperature hanno portato d’improvviso l’autunno in Veneto, dove

i fiocchi bianchi sono comparsi sulle Dolomiti e sulle Prealpi

già alle quote di 1.800-2.000 metri. Un cambio di rotta, dopo

una fase tardo estiva prolungata, che è stata determinata

dall’arrivo anche sul Nordest di una saccatura con aria fredda

al suo interno, accompagna da venti di bora, che ha provocato un

veloce abbassamento delle temperature. Termometri ampiamente

sotto zero nelle stazioni più alte delle Dolomiti bellunesi. In

alcune località, come Passo Giau, il manto bianco ha già reso il

paesaggio invernale, così come anche in Val Comelico. Le web cam

dei rifugi mostrano cime innevate un po’ ovunque. A seguito

della perturbazione vi sarà an’avvezione di altra aria fredda da

nord est. Il tempo dovrebbe migliorare da domani. (ANSA).



Fonte Ansa.it