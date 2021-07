(ANSA) – TAURIANOVA, 21 LUG – I carabinieri della Compagnia

di Taurianova, insieme a quelli dello Squadrone Eliportato “Cacciatori” di Vibo Valentia, hanno scoperto un vero e proprio

bunker realizzato all’interno di una abitazione privata di un

46enne.

Il locale era stato realizzato sotto una camera da letto

dell’edificio, a Taurianova, e vi si accede attraverso una

botola a scomparsa, ben nascosta nel pavimento. La botola, delle

dimensioni di circa 90x90cm, era rivestita da piastrelle uguali

alla pavimentazione della camera e si azionava, in discesa e in

salita, mediante un sofisticato meccanismo idraulico con comando

elettrico, controllato da un pulsante. Il bunker era totalmente

interrato e in cemento armato, delle dimensioni di circa 3 metri

per 3 metri e alto 2 metri, con impianto di illuminazione

elettrica e un sistema di areazione mediante fori, che

consentivano la permanenza all’interno anche per un prolungato

periodo. La botola a scomparsa si poteva azionare con tasti

elettrici sia dall’interno che dall’esterno, creando una

struttura automatizzata di difficile individuazione e

particolarmente efficace, secondo gli investigatori, per

nascondere armi, stupefacenti o anche latitanti.

Le indagini proseguono per accertare se il bunker possa

essere stato utilizzato, in passato, anche da esponenti della ‘ndrangheta per sfuggire alla cattura. Il proprietario

dell’abitazione è stato denunciato per abusivismo edilizio e il

locale sequestrato. (ANSA).



Fonte Ansa.it