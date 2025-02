PER I GIUDICI I CONSUMATORI HANNO DIRITTO AD OTTENERE QUANTO GLI SPETTAVA, OLTRE INTERESSI LEGALI

Cronaca Giudiziaria: ancora una vittoria per i consumatori italiani, questa volta davanti al Tribunale di Catanzaro che con sentenza n. 2377 del 6 dicembre 2024 ha accolto le ragioni dei risparmiatori condannando Poste Italiane S.p.a. a risarcirli per dei buoni postali fruttiferi caduti in prescrizione.

Accolta la tesi dei legali che ritiene Poste colpevole di non aver debitamente e compiutamente informato i consumatori della scadenza e delle caratteristiche dei titoli in loro possesso, contribuendo così al mancato rimborso degli stessi nei termini previsti.

Codacons: “Un’altra vittoria che da speranza, un raggio di luce che consente a migliaia di consumatori che hanno visto i loro risparmi andare in fumo a causa della prescrizione dei buoni postali fruttiferi sperare di nuovo. Per questo motivo siamo pronti a tutelare tutti coloro che ne hanno bisogno.