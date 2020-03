Burger King® Restaurants Italia desidera ringraziare tutti gli operatori e i volontari di Croce Rossa Italiana, Caritas, CSV e altre singole realtà di volontariato per la straordinaria risposta alla richiesta di destinare le materie prime dei ristoranti temporaneamente chiusi, a causa dell’emergenza Coronavirus, a chi ne ha più bisogno.

In soli due giorni abbiamo distribuito oltre 8 tonnellate fra verdura e altri generi di materie prime e alimenti, prodotti che le diverse associazioni hanno destinato a comunità, famiglie e anziani bisognosi o in difficoltà.

È un primo modo per essere vicini e contribuire mettendo in atto forme semplici di aiuto e sostegno, come i pasti caldi inviati anche ad alcuni ospedali a Milano e Roma. Tutti sono chiamati a fare qualcosa e noi ci siamo.

