(ANSA) – CAGLIARI, 13 AGO – Una catenina con un ciondolo a

forma di chiave e un tatuaggio con la scritta “Only God Can

Judge me” ( “solo Dio può giudicarmi”) con vicino il simbolo

dell’infinito. Sono questi alcuni degli elementi trovati sul

cadavere ripescato a largo di Teulada, nel sud Sardegna, due

giorni fa. Il corpo, probabilmente di un uomo forse un migrante,

non è stato ancora identificato. Proprio per questa ragione sono

stati diffusi alcuni particolari che possano facilitare il

riconoscimento. Il cadavere avvistato da una motovedetta

dell’Esercito impegnata nella routine del poligono militare di

Teulada, è stato poi ripescato da una motovedetta del Reparto

operativo aeronavale della Guardia di Finanza che lo ha

trasportato in porto a Sant’Antioco. Il corpo è stato trasferito

all’ospedale di Carbonia a disposizione del medico legale Luca

Natali che si sta occupando degli accertamenti autoptici. L’uomo

indossava una polo blu “Lacoste”, una tshirt rossa “Nike”, una

canotta bianca di cotone, un boxer nero ed un paio di calze “Armani”. Inoltre, dalla prima analisi effettuata dal medico

legale, è stato accertato che il soggetto era alto circa un

metro e 81 centimetri. Le forze dell’ordine hanno lanciato un

appello a chiunque avesse informazioni utili al riconoscimento: “contattateci”. (ANSA).



