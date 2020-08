(ANSA) – CAGLIARI, 18 AGO – Brutta avventura a lieto fine per

un turista milanese di 47 anni, caduto in mare da

un’imbarcazione davanti alla costa diu Santa Margherita di Pula,

nel Cagliaritano, e recuperato dopo tre ore da un gommone

durante un’azione congiunta di Capitaneria, Vigili del fuoco,

Guardia di finanza e imbarcazioni private. L’uomo era in barca a

vela con la compagna che attorno alle 15.30 ha dato l’all’arme:

il 47enne ha prima tentato di raggiungere l’imbarcazione che

però, a causa del forte moto ondoso, si è spostata e lui ha

mancato l’aggancio. Così ha nuotato per circa tre ore, cercando

di farsi trasportare dalla corrente verso la costa di Nora e

questa sua tenacia gli ha salvato la vita.

Avvistato verso le 19 da alcuni diportisti, l’uomo è stato

issato a bordo di una motovedetta della Capitaneria e

trasportato in porto a Cagliari, dove è stato visitato dai

medici del 118. Da quanto si apprende sta bene, anche se è molto

provato dalla lunga nuotata.

Sul posto hanno operatola motovedetta Cp 320 e l’elicottero

della Guardia costiera, i sommozzatori di Capitaneria e vigili

del fuoco, oltre ad una motovedetta della Guardia di Finanza.

(ANSA).



Fonte Ansa.it

