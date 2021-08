(ANSA) – AOSTA, 25 AGO – Un atleta proveniente dalla

Repubblica Ceca, di 35 anni, è morto la notte scorsa a causa

delle ferite riportate in una caduta mentre era impegnato nella

gara di corsa in montagna Tds (“Sur les Traces des Ducs de

Savoie”), di 145 chilometri e 9.100 metri di dislivello, che

collega la Valle d’Aosta alla Savoia. Lo hanno comunicato gli

organizzatori. L’incidente è avvenuto poco dopo mezzanotte

durante la discesa dal Passeur de Pralognan, in Alta Savoia

(Francia). Il corridore è stato subito soccorso e trasportato in

ospedale. La competizione, che fa parte del circuito dell’Ultra

trail del Monte Bianco (Utmb), è stata sospesa. (ANSA).



Fonte Ansa.it