(ANSA) – WASHINGTON, 11 GIU – Il calcio statunitense ha deciso di abolire il divieto per i giocatori di inginocchiarsi durante l’inno nazionale. Lo ha annunciato la Federcalcio statunitense con un nota in cui definisce sbagliata la norma varata nel 2017, quella in cui si vietava il gesto di protesta reso popolare dalla star del football americano Colin Kaepernick e avversata dal presidente Donald Trump. Oggi quel gesto è diventato il gesto simbolo della protesta antirazzista in tutto il mondo.



