(ANSA) – FIRENZE, 10 AGO – Prosegue l’ondata di caldo

Firenze. Per oggi è stato diramato il codice giallo, ma per

domani e giovedì è prevista l’allerta arancione. La temperatura

massima percepita è di 36 gradi oggi e di 38 gradi mercoledì e

giovedì. Lo evidenzia il Comune di Firenze aggiungendo che “una

serie di semplici comportamenti e misure di prevenzione possono

contribuire a ridurre notevolmente le conseguenze nocive delle

ondate di calore”. Palazzo Vecchio fa riferimento a “10 semplici

regole pubblicate sul sito del Ministero della Salute in grado

di limitare l’esposizione alle alte temperature, facilitare il

raffreddamento del corpo ed evitare la disidratazione, ridurre i

rischi nelle persone più fragili (persone molto anziane, persone

con problemi di salute, che assumono farmaci, neonati e bambini

molto piccoli)”. (ANSA).



Fonte Ansa.it