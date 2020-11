Il nuovo calendario istituzionale 2021 della Polizia di Stato viene presentato oggi in in diretta streaming con la partecipazione del Capo della Polizia Franco Gabrielli in collegamento con il Ministro dell’Interno Luciana Lamorgese e con Gianni Letta.dario istituzionale 2021. Il calendario ripercorre 40 anni di storia iniziata nel 1981, anno della legge numero 121 che ha istituito la Polizia di Stato come prima forza di polizia civile ad

ordinamento speciale e delineato il sistema dell’Amministrazione della Pubblica Sicurezza in Italia. Dodici scatti per raccontare il cambiamento dopo gli anni del terrorismo e della violenza cruenta della criminalità organizzata nella certezza che, anche durante il nuovo anno, le donne e gli uomini della Polizia di Stato continueranno ad essere al servizio delle nostre comunità. Per motivi di sicurezza legati all’emergenza Covid, sarà possibile seguire la presentazione in diretta sui canali facebook, youtube e sul sito ufficiale Polizia di Stato.

Fonte Ansa.it

