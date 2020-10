(ANSA) – ROMA, 12 OTT – Cala il numero dei contagi Covid in

Italia nelle ultime 24 ore: dal bollettino del ministero della

Salute emerge che i nuovi casi registrati ieri sono 4.619 (837

in meno rispetto all’aumento totale di ieri, che era di 5.456) ,

ma è basso anche il numero dei tamponi effettuati (-19.216)

nello stesso giorno: 85.442 rispetto ai 104.658 di ieri e i

133.084 eseguiti nella giornata di venerdì. Il totale dei

contagiati – compresi guariti e vittime – sale a 359.569. Netto

aumento del numero delle vittime: 39 in un giorno rispetto alle

26 registrate ieri. Il totale dall’inizio dell’emergenza sale a

36.205.

Prosegue costante l’aumento dei ricoveri in terapia intensiva

per Covid: nelle ultime 24 ore sono 32 i nuovi pazienti nelle

rianimazioni che portano il totale a 452.

Ha raggiunto quota 82.764 il numero degli attualmente positivi,

con un incremento di 3.699 nelle ultime 24 ore: di questi, oltre

a quelli in rianimazione, 4.821 sono ricoverati nei reparti

ordinati (+302) e 77.491 sono in isolamento domiciliare

(+3.355). I dimessi e i guariti, infine, sono 891 più di ieri

per un totale dall’inizio dell’emergenza di 240.600.

Tra le regioni, per il quarto giorno consecutivo, è la

Lombardia ad avere l’incremento più alto, con 696 casi. Seguono

la Campania (+662), la Toscana (+466), il Piemonte (+454), il

Lazio (+395) e il Veneto (+328). Nessuna regione fa segnare zero

nuovi contagiati. (ANSA).



Fonte Ansa.it

Advertisements

Condividi su:

Tweet

WhatsApp

Telegram