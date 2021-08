(ANSA) – GENOVA, 16 AGO – Si chiama Amon il cane che ha

vinto la 60ª edizione del Premio “Primus inter pares” del Premio

Internazionale Fedeltà del cane a San Rocco di Camogli (Genova).

Amon è un chihuahua di 4 anni e mezzo, che per quattro giorni e

tre notti ha vegliato la padrona Sandra D’Annibale, rimasta

bloccata su un albero dopo essere scivolata in un dirupo. Grazie

ai suoi guaiti, la donna è stata ritrovata miracolosamente

ancora viva. A premiare Amon è stato il cane Luigi, primus inter

pares della scorsa edizione, un pincher di 10 anni che durante

il lockdown ha fatto da postino tra la sua padrona e la mamma

ultrasessantenne.

Al termine della cerimonia che ha visto la partecipazione di

tanti protagonisti a quattro zampe, la premiazione del concorso “Un cane per amico”, riservato agli studenti delle scuole

primarie e secondarie di primo grado. Per festeggiare i 60 anni

della manifestazione Pietro Burzi, presidente della Lega

Italiana Difesa Animali e Ambiente sezione Golfo Tigullio, ha

consegnato una targa a Sonia Gentoso, presidente

dell’Associazione per la Valorizzazione Turistica di San Rocco

di Camogli organizzatrice dell’evento. (ANSA).



Fonte Ansa.it