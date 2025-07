“Accogliamo con grande favore la decisione del Viminale di anticipare le spese legali per Ivan Lupoli e Giuseppe Cavallo, i due poliziotti indagati nel procedimento seguito alla tragica morte del brigadiere Carlo Legrottaglie ed all’arresto di un presunto responsabile. E la accogliamo anche con grande soddisfazione, perché sappiamo bene che queste determinazioni giungono nell’ambito di un lungo, proficuo e costruttivo confronto con i Sindacati. Abbiamo avuto costante prova in questi anni della disponibilità ed apertura dei nostri principali interlocutori, dal ministro Piantedosi al sottosegretario Molteni, che seriamente e correttamente si sono impegnati ad ascoltare, comprendere ed affrontare le necessità delle migliaia di uomini con cui lavorano. E se nessuno possiede una bacchetta magica per risolvere tutti i problemi in un sol colpo, certamente veder compiere dei passi concreti nella direzione da noi indicata, come è stato fatto con il Decreto sicurezza e con quest’ultima decisione, ci fa comprendere che siamo sulla strada giusta. La strada che riporta gli operatori a quell’indispensabile certezza di operare per lo Stato e con lo Stato accanto, sempre”.

Così Valter Mazzetti, Segretario generale Fsp Polizia di Stato, dopo la notizia che Il Viminale, con proprio accredito, ha anticipato il pagamento delle spese legali a Ivan Lupoli e Giuseppe Cavallo i due poliziotti indagati che hanno arrestato i killer del brigadiere Carlo Legrottaglie ucciso durante un conflitto a fuoco nel brindisino il 12 giugno.