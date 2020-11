(ANSA) – ANCONA, 25 NOV – “Mi riscatto per il futuro” è il

nome di un protocollo firmato nelle Marche per il reinserimento

sociale di detenuti attraverso attività di pubblica utilità

nell’ambito degli uffici giudiziari. I detenuti verranno

impiegati in varie attività – per ora presso la sede della Corte

di Appello e della Procura Generale di Ancona – quali, ad

esempio, la piccola manutenzione dei locali

di pertinenza degliUffici, la sistemazione di archivi, attività di front-office odi cura delle aree verdi annesse alle sedi giudiziarie.L’accordo è stato firmato il 20 novembre dal il presidentedella Corte di Appello di Ancona Luigi Catelli, dal Procuratoregenerale di Ancona Sergio Sottani, dal Provveditore Regionaledell’Amministrazione Penitenziaria dell’Emilia Romagna e MarcheGloria Manzelli, dal Presidente del Tribunale di Sorveglianza diAncona Raffaele Agostini e dal Garante Regionale dei Dirittidella Persona della Regione Marche Andrea Nobili.Le concrete modalità di svolgimento delle attività deidetenuti, individuati dalle singole Direzioni degli IstitutiPenitenziari e per i quali saranno formulati programmi ditrattamento ex art. 21 dell’Ordinamento Penitenziario, verrannodefinite con convenzioni tra Istituti Penitenziari e UfficiGiudiziari. Il Protocollo potrà estendersi anche ad altre sedidi uffici Giudiziari del distretto della Corte di Appello delleMarche, qualora fossero interessati.Obiettivo primario è dare piena attuazione all’art. 27 dellaCostituzione e favorire l’avvio di progetti di sensibilizzazionealla legalità, responsabilizzando e informando la collettivitàdelle problematiche che coinvolgono la popolazione carceraria.Il Protocollo, al momento della durata di 18 mesi rinnovabili,assume i caratteri di una campagna di prevenzione al disagiosociale affinché il detenuto, attraverso l’impegno e laresponsabilità del lavoro, possa individuare percorsi di vitaalternativi al crimine. (ANSA).

