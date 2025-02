La carenza di medici sportivi nel Lazio, così come a livello nazionale, rappresenta una delle principali problematiche sanitarie che minaccia non solo la qualità delle prestazioni mediche, ma anche la sicurezza degli atleti. Il Dott. Francesco Roccaro, specialista in medicina dello sport, sottolinea apertamente come questo fenomeno stia avendo gravi ripercussioni sul settore, causando turni di lavoro massacranti per i professionisti e un abbassamento della qualità dei controlli preventivi, a discapito della salute degli atleti stessi.

La carenza di medici sportivi: un fenomeno rilevante

Secondo le stime recenti, entro il 2030 il Lazio rischia di subire l’impatto con una carenza di circa 30.000 medici, un dato allarmante che coinvolge sia il settore pubblico che privato. Questo deficit di professionisti ha gravi implicazioni sulla qualità del servizio offerto, con una crescente difficoltà nel garantire un’assistenza adeguata agli atleti. Come sottolinea Roccaro, “la difficoltà nel trovare spazi adeguati e nel gestire il volume di pazienti porta a turni massacranti per i medici, il che riduce il tempo da dedicare a ogni singolo atleta e, di conseguenza, la qualità delle diagnosi”.

L’importanza della prevenzione nella medicina sportiva

Roccaro ribadisce che la medicina sportiva è principalmente una medicina preventiva. “La nostra missione è analizzare ogni dettaglio, dall’anamnesi ai test diagnostici come l’ECG e la spirometria. Ogni singolo elemento potrebbe rappresentare un segnale di allarme per un problema di salute”, afferma il dottore. La carenza di specialisti e il sovraccarico di lavoro rischiano di compromettere questa capacità di diagnosi, con potenziali danni alla salute degli atleti.

Le conseguenze della pressione sui medici sportivi

I turni di lavoro estenuanti e la ridotta disponibilità di medici specializzati si traducono in una minore attenzione alle visite, aumentando il rischio di errori diagnostici. Roccaro mette in evidenza come questo fenomeno stia diventando una sfida per molti colleghi, che si trovano costretti a comprimere il numero di pazienti visitati per far fronte alla pressione economica e alla carenza di personale. “Quando un medico è costretto a lavorare per più di 12 ore al giorno, l’attenzione cala, e il rischio di errori aumenta”, avverte Roccaro.

Affidarsi a centri specializzati: la soluzione per una medicina sportiva di qualità

In un contesto così delicato, il Dott. Roccaro consiglia agli sportivi di rivolgersi a centri specializzati, dove la qualità dell’assistenza è garantita da professionisti altamente qualificati e strutture adeguate. “Solo con una formazione continua e strutture all’avanguardia possiamo garantire che ogni atleta riceva il livello di cura che merita”, conclude Roccaro.

Prevenzione e diagnosi: fondamentali per la salute degli atleti

Il messaggio più forte che il Dott. Roccaro lancia è quello di non fermarsi ai controlli minimi obbligatori, ma di integrare questi con esami facoltativi che possano fornire un quadro completo della salute dell’atleta. “Ogni test, dalla misurazione della pressione al controllo cardiaco, passando attraverso gli esami osseo-articolari, è fondamentale per prevenire complicazioni gravi. La prevenzione è la chiave per garantire un futuro sano a chi pratica sport”, afferma.

Investire nella salute degli atleti: un imperativo

La situazione del Lazio, così come quella nelle altre regioni italiane, evidenzia la necessità urgente di investire, da parte delle istituzioni, nella formazione dei medici sportivi e nel potenziamento delle strutture sanitarie specializzate. Affrontare questa emergenza con politiche adeguate è fondamentale non solo per garantire un’assistenza di qualità, ma anche per tutelare la sicurezza e il benessere degli atleti.