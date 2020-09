(ANSA) – BOLZANO, 14 SET – Uno studente dell’istituto tecnico “Max Valier” è risultato positivo al coronavirus. I 23 compagni

di classe e tre insegnanti ora sono in quarantena, ha detto ai

microfoni della Rai la direttrice Barbara Willimek. Il caso

sarebbe in correlazione con il focolaio in un salumificio di

Chiusa. (ANSA).



Fonte Ansa.it

