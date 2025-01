Cronaca Giudiziaria Alzheimer: una lunga battaglia che si è conclusa con un successo da parte dei famigliari di un paziente Alzheimer che per oltre 11 anni era stato assistito presso una R.S.A., “costringendo” i famigliari a versare più di 100mila euro di rette per farlo curare e assistere.

La Corte di Cassazione ha accolto la tesi dei legali dei famigliari del paziente, ovvero quella dell’integrazione tra le prestazioni, ovvero della unitaria ed inscindibile coesistenza dei due aspetti della prestazioni (componente sanitaria e parte alberghiero assistenziale) che ne produce l’integrale addossamento degli oneri economici sul Servizio sanitario nazionale.

La decisione riconosce che certe malattie prevedono cure e assistenza connesse e che, quando un malato deve essere sottoposto alle opportune terapie e necessita di un piano personalizzato per evitare il degenerare della malattia, lo Stato se ne deve fare interamente carico.

Per questo motivo invitiamo tutti i soggetti interessati che stanno vivendo questi drammi a contattarci per raccontarci il loro caso e per richiedere la nostra assistenza.