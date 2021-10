(ANSA) – ROMA, 25 OTT – Gli autovelox ‘mobili’, montati sulle

auto dei vigili urbani con il cosiddetto ‘Scout speed’

installato a bordo, devono essere segnalati agli automobilisti

da una scritta luminosa ben visibile e collocata sulla stessa

auto usata dai vigili per il controllo della velocità. Lo

sottolinea la Cassazione – ordinanza 29595 della Seconda sezione

civile – avvertendo che, nel caso gli autovelox mobili non siano

segnalati dalla scritta, le multe saranno annullate. Così la

Suprema Corte ha respinto il ricorso con il quale il Comune di

Feltre ha protestato contro l’annullamento di una multa elevata

nei confronti di un automobilista, Claudio L., che nel dicembre

2015 percorreva a 85 km/h un tratto stradale, dove non bisognava

superare i 70 km/h, .in base a quanto accertato con lo ‘Scout

speed’ Con la sua decisione, la Cassazione ha convalidato quella

già presa dal Tribunale e dal Giudice di pace di Belluno che

avevano stabilito che il Codice della Strada prevede l’obbligo

di “presegnalazione” delle postazioni di controllo della

velocità e che tale obbligo si applica anche per le postazioni ‘mobili’ indipendentemente dal fatto che un decreto ministeriale

le abbia ‘esonerate’ dall’esporre la scritta luminosa. Per gli ‘ermellini’, il Codice della strada prevale sui decreti

ministeriali (ANSA).



Fonte Ansa.it