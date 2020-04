(ANSA) – ROMA, 3 APR – Nel decreto di aprile il pacchetto per gli ammortizzatori sociali sarà “intorno ai 15 miliardi”: lo ha detto la ministra del Lavoro, Nunzia Catalfo, a Class Cnbc. “Il pacchetto di misure per il lavoro peserà svariati miliardi. La cifra, rispetto al decreto precedente, potrebbe essere raddoppiata, se non anche di più, perché si è ampliata la chiusura delle attività. Per cui è chiaro che per tutelare tutti i lavoratori e tutte le imprese stiamo facendo questa previsione di ampliamento e rafforzamento importante degli ammortizzatori sociali”, ha sottolineato. Catalfo ha anche parlato del Reddito di emergenza, altra misura che entrerà nel dl di aprile, confermando che il costo “si aggira intorno ai 3 miliardi”. E indicando a chi sarà rivolta: “C’è una parte di cittadini che in questo momento non ha alcun sostegno, dovrebbero essere circa 3 milioni. Stiamo valutando la platea e l’impatto. Per tutte persone sarà previsto il reddito di emergenza, che le aiuterà in questo periodo anche di crisi economica”.



Fonte

Condividi su:

Tweet

WhatsApp

Telegram