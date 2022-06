CATANIA – E’ stato trovato il cadavere di Elena Del Pozzo, la bambina di cinque anni rapita ieri a Piano di Tremestieri. Il ritrovamento è stato possibile grazie alle “pressioni esercitate durante gli interrogatori” dagli investigatori. Nessun altro dato è al momento reso noto. La notizia del ritrovamento è stata confermata dal procuratore di Catania, Carmelo Zuccaro.

E’ stata una notte di raccolta di prove e ricerche nell’inchiesta sulla piccola rapita ieri mentre era in auto con la madre.

E’ stata la madre nessun rapimento ma tutta una messa in scena: la piccola Elena è stata uccisa dalla madre.

Proprio quest’ultima, nel corso di un pressante interrogatorio durato tutta la notte, ha confessato di averla prima uccisa e poi nascosto il cadavere della figlia di 5 anni di cui aveva denunciato ieri il sequestro da parte di uomini armati. La donna è uscita poco fa dalla sua casa di Mascalucia, con la sua auto, accompagnata dai carabinieri.

Sono stati sentiti più volte i familiari di Elena: i genitori, gli zii e alcuni dei nonni della piccola. Interrogati anche i vicini . Il padre della bambina in passato è stato denunciato per spaccio di sostanze stupefacenti e indagato anche per una rapina, reato, quest’ultimo, da cui è stato poi assolto per “non avere commesso il fatto”. La coppia è giovane, poco più che ventenne, ha avuto dei dissidi personali, non apparentemente gravi, tanto che vivrebbero in case separate.

FONTE https://www.lasiciliaweb.it/