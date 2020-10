(ANSA) – PIACENZA, 06 OTT – E’ in corso in tribunale a

Piacenza, davanti al gip, il primo incidente probatorio sul caso

della stazione Levante di Piacenza, l’inchiesta che in luglio ha

portato all’arresto dei carabinieri della caserma piacentina per

gravi reati come spaccio, abuso d’ufficio, corruzione e tortura.

Ed è proprio sulle accuse di tortura che è incentrato l’esame di

oggi, al quale ha voluto essere presente anche l’appuntato

Giuseppe Montella, principale indagato di tutta la vicenda, che

per la prima volta è comparso fuori dal carcere nel quale è

rinchiuso dalla fine di luglio. Montella è giunto in aula

scorato dagli agenti di custodia.

Tra gli indagati erano presenti anche il maresciallo Marco

Orlando e l’appuntato Daniele Spagnolo, oltre agli avvocati

difensori di tutti i carabinieri coinvolti. Sul fronte

dell’accusa, in prima fila i pm Matteo Centini e Antonio Colonna

che hanno condotto le indagini.

Sul banco dei testimoni chiave tre nordafricani, uno dei

quali, Hamza Lyamani, è il personaggio cardine di tutta

l’inchiesta, e che con le sue rivelazioni al maggiore Rocco

Papaleo su quanto accadeva dentro la caserma piacentina ha

permesso l’avvio dell’indagine condotta da finanzieri e polizia

locale di Piacenza. (ANSA).



Fonte Ansa.it

