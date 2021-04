(ANSA) – URBINO, 25 APR – Quaranta giovani sono stati

sorpresi dai carabinieri all’alba di oggi durante un rave party

sulle colline delle Cesane, a Urbino. I ragazzi provenivano da

varie parti d’Italia, e c’erano pure dei minorenni. Alle 3 di

notte, hanno iniziato a diffondere luci e musica a più non

posso, dando inizio al party. I carabinieri, che hanno diffuso

la notizia in serata, sono stati chiamati all’alba e sono

piombati nella “festa” con tutti i partecipanti ancora sul posto. Chiamati i rinforzi, i militari hanno identificato tutti

i presenti: saranno denunciati per invasione in concorso di

terreni ed edifici, oltre a ricevere una multa per la violazione

delle norme anti Covid e per lo spostamento tra regioni. I

proprietari del terreno non ne sapevano nulla, hanno fatto

sapere i carabinieri in serata.. Luci e musica erano stati

prodotti da generatori di corrente portati dagli organizzatori.

(ANSA).



