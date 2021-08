(ANSA) – VENEZIA, 12 AGO – Il cedimento di un tratto della

fondamenta di Riva Sant’Andrea a Venezia ha determinato oggi la

chiusura di uno degli imbarcaderi dei vaporetti dell’Actv, a

Piazzale Roma. I vigili del fuoco hanno provveduto a chiudere e

a mettere in sicurezza la riva Sant’Andrea, nell’omonimo Campo,

e sul posto sono intervenuti anche la Polizia locale e i tecnici

comunali dei lavori pubblici. E’ stata quindi decisa la chiusura

dell’imbarcadero P.le Roma A, utilizzato per la discesa dei

passeggeri della linea 6, che ora potranno servirsi

dell’imbarcadero P.le Roma C.

L’area della fondamenta interessata dal cedimento si trova

a ridosso degli uffici Veritas e non vede coinvolta alcuna

utenza privata. Nelle prossime ore verrà messa in sicurezza, poi

di valuterà l’intervento di ripristino. (ANSA).



Fonte Ansa.it