(ANSA) – MANTOVA, 02 AGO – Centinaia di persone stanno dando

in questo momento l’ultimo saluto all’ex primario di pneumologia

dell’ospedale Carlo Poma di Mantova, Giuseppe De Donno, i cui

funerali sono in corso nella basilica di Sant’Andrea di Mantova.

La chiesa è gremita di gente tanto che è stato consentito di

tenere aperti i ponti che danno su piazza Mantegna, dove altre

centinaia di persone, anche provenienti da fuori provincia, si

sono radunate per rendere l’ultimo saluto alla contestata

terapia del plasma iperimmune per la cura del Covid. Molta

compostezza e commozione tra i presenti e nessuno striscione o

cartello dei no vax che avevano assunto De Donno come icona del

loro movimento. (ANSA).



Fonte Ansa.it