(ANSA) – VILLETTA BARREA, 01 FEB – Da giorni circolava per le

strade di Villetta Barrea, con il palco, cioè le ramificazioni

cornee, intrecciato da luminarie natalizie. Per il cervo

incappato nell’insolito incidente è stato necessario

l’intervento di veterinari e personale esperto del Parco

nazionale d’Abruzzo Lazio e Molise che questa mattina lo hanno

liberato dalle luminarie. L’animale è stato narcotizzato

l’animale, per favorire l’intervento indispensabile a

rimuoverele luminarie. Subito dopo il malcapitato cervo è statorestituito alla libertà. “Durante i giorni scorsi c’erano statimolti altri tentativi della squadra di cattura, purtroppofalliti perché l’ungulato fuggiva o perché si trovava in unluogo non adatto alle procedure di narcosi, che devono esseresvolte sempre in totale sicurezza per l’animale e per glioperatori – è scritto nella pagina social del Pnalm – Oggi, dopola cattura, il veterinario e il guardiaparco hanno capito che lapassione di questo cervo per il Natale deve essere davvero moltoforte! Infatti l’animale è lo stesso che, poco meno di un mesefa, era stato liberato con un intervento analogo dopo essersiimpigliato tra le luminarie di un albero addobbato per lefestività natalizie”. (ANSA).

Fonte Ansa.it

