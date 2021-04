(ANSA) – ROMA, 10 APR – “Noi quattro componenti del Cdc per

la lista ArticoloCentouno voteremo per una idea, per un

progetto, a queste prossime elezioni suppletive per il Csm, per

continuare con forza e coerenza ad indicare quelli che sono gli

unici interventi strutturali che effettivamente assicureranno

discontinuità rispetto ai mali della correntocrazia: voteremo

dunque per sorteggio, rotazione e incompatibilità.

L’invito é anche a votare, in questa occasione, solo per

sorteggio, o uno o due degli altri, così auspicando il tramonto

anche dei santini e garantendo la piena parità di genere.

Null’altro che il sorteggio garantisce la assoluta imparzialità,

di cui il CSM ha tanto bisogno”. Lo scrivono Maria Angioni,

Giuliano Castiglia, Ida Moretti e Andrea Reale, eletti al

Comitato direttivo centrale dell’Anm di Articolo 101, in merito

alle elezioni del Csm previste per lunedì e martedì prossimi.

(ANSA).



Fonte Ansa.it

