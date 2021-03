(ANSA) – MILANO, 08 MAR – Una bambina di 2 anni morta, la

mamma di 41 anni con ferite da taglio alle braccia incosciente:

è questo lo spettacolo che si sono trovati davanti questa notte

carabinieri e soccorritori arrivati in via Mameli a Cisliago,

nel Milanese, ed entrati dalla finestra dato che la porta era

chiusa dall’esterno.

Ad avvisarli il padre della piccola, che aveva ricevuto

unachiamata nel cuore della notte dalla donna in cui gli diceva “nostra figlia non c’è più”. Sul corpo della bambina non ci sono segni di violenzavisibili . Si attende quindi per conoscere l’esatta causa dellamorte il responso del medico legale che è andato sul posto conil pm di Pavia (procura competente per territorio) RobertoVincenzo Oreste Valli.La madre è stata trasferita in condizioni non graviall’ospedale di Magenta, dove si trova piantonata. (ANSA).

