(ANSA) – PECHINO, 28 MAG – La legge sulla sicurezza nazionale a Hong Kong assicurerà “la stabilità e la prosperità di lungo termine” dell’ex colonia britannica: il premier cinese Li Keqiang, in conferenza stampa, ha affermato che la misura approvata oggi dal Congresso nazionale del popolo, è stata progettata per la “stabile attuazione” del modello ‘un Paese, due sistemi’, che regola le relazioni tra Pechino e Hong Kong, su cui Pechino ha “sempre lavorato per la piena attuazione”.



