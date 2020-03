Sta avendo un successo straordinario l’iniziativa di Coldiretti Marche relativa alle consegne a domicilio dei prodotti a km zero di Campagna Amica direttamente a domicilio. La chiusura dei mercati imposta dalle autorità per l’emergenza Coronavirus non ha, infatti, spaventato i produttori che, coordinati da Coldiretti Marche, hanno creato un data base per le consegne porta a porta con circa 60 produttori da tutto il territorio regionale pronti a mobilitarsi per non far mancare ai consumatori i prodotti agroalimentari marchigiani, in questo momento in cui gli spostamenti sono limitati.

“Stiamo assistendo ad un vero e proprio boom di chiamate e di relative consegne a domicilio – precisa il direttore regionale di Coldiretti Marche, Alberto Frau – che sta andando ben oltre le nostre aspettative, segno evidente che i consumatori non solo non hanno alcuna intenzione di smettere di mangiare sano e genuino, ma anche che da questa immensa crisi le nostre produzioni garantite a km zero ne usciranno ancora più forti, essendo le uniche a garantire la sicurezza assoluta sulla provenienza del cibo e sulla salubrità assoluta dei prodotti agroalimentari”.

Sono molti i prodotti entrati nel “paniere” di Campagna Amica Marche per la consegna porta a porta, dalla carne, all’ortofrutta, dall’olio al vino e ai formaggi, nonché ai legumi. Il servizio è attivo su tutte le province. Nella Provincia di Pesaro si aggiunge ai mercati di Campagna Amica che, pur nel rigoroso rispetto delle misure di prevenzione e sicurezza, sono ancora attivi a Pesaro, Fano e Lucrezia. I contatti delle aziende sono facilmente reperibili sui siti provinciali e sulla pagina Facebook di Coldiretti Marche.

