(ANSA) – REGGIO CALABRIA, 23 AGO – Tre colpi di pistola

calibro 38 sono stati sparati da persone non identificate a

Reggio Calabria sulla vetrata della segreteria politica di

Francesco Cannizzaro, deputato di Forza Italia ricandidato alle

elezioni politiche del 25 settembre. L’intimidazione è avvenuta

in serata una zona a poca distanza dalla sede del Consiglio

regionale della Calabria. All’interno dei locali era in corso

una riunione politica a cui stava partecipando lo stesso

Cannizzaro e alcuni suoi collaboratori. Nessuna delle persone

presenti è rimasta ferita. Sul posto sono intervenuti gli agenti

delle volanti e la scientifica.

Gli inquirenti stanno cercando di ricostruire la dinamica

della sparatoria. Da quanto si è appreso è stato lo stesso

parlamentare ad avvertire le forze dell’ordine sull’accaduto. I

proiettili sono rimasti conficcati sulla vetrata che non era

blindata ma solo rinforzata, e questo ha comunque impedito che i

colpi di pistola raggiungessero l’interno del locale.

Dell’accaduto è stato avvertito il pm di turno che ha affidato

le indagini alla squadra mobile, ma non è escluso che il

procuratore Giovanni Bombardieri decida di affidare il fascicolo

alla Dda. La polizia sta raccogliendo elementi per capire se

l’intimidazione è legata alla campagna elettorale. (ANSA).



Fonte Ansa.it