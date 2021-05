(ANSA) – BOLOGNA, 11 MAG – Un giovane di 25 anni è stato

colpito all’addome con un colpo di arma da fuoco, intorno alle

19.50, in via Natali al Pilastro, quartiere periferico di

Bologna. E’ stato trasportato in gravi condizioni all’ospedale

Maggiore.

La polizia sta indagando sulle cause dell’aggressione. Poco

distante, il 5 maggio scorso c’era stata una rissa alla quale

aveva partecipato una decina di persone. Per sedarla era rimasto

ferito anche agente di polizia. (ANSA).



