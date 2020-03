“Comandante Alfa:Siamo in guerra”. “Arma e Ministro della Difesa condannano la lettera del fondatore del GIS”.

Ha destato polemiche la lunga lettera che il comandante Alfa, ex fondatore dei Gis dei carabinieri, lontano dall’Arma perché in pensione da anni, ha postato sui social.

Una lettera durissima che a qualcuno ha fatto addirittura gridare al golpe. In serata, l’Arma dei Carabinieri ha fatto trapelare che sta valutando la possibilità di adottare “provvedimenti nei confronti del militare che è in quiescenza da tempo”. Lo stesso ministro della Difesa, Lorenzo Guerini, ha definito le parole del comandante Alfa gravissime e inaudite. Le condanno con tutta la forza, pur se pronunciate da chi è in congedo da anni. Le forze armate -continua Guerini- sono presidio a servizio del paese e delle sue istituzioni democratiche.

Sul portale di Informazione per il Comparto Sicurezza e Difesa – Infodifesa, Militari e Forze di Polizia abbiamo trovato un articolo pubblicato che qui appresso riportiamo integralmente:

“Non posso più tacere, la rabbia e il dolore sono forti e non voglio e non devo più contenerli. Siamo un

paese in emergenza, in guerra. Sì in guerra, i decreti non servono più a nulla, sono confusi, servono a indebolirci e non a rinforzarci. Sono pallottole al sale quando metaforicamente servirebbero quelle vere”. Lo afferma, in una lettera pubblicata anche sui social, il comandante Alfa, nome in codice per nascondere la sua vera identità, fondatore dei gruppi speciali del Gis, le teste di cuoio dei carabinieri,

sull'emergenza coronavirus, aggiungendo che questo "è il momento dell'unità, quella vera, per il bene comune"

