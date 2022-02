La paura di ogni essere umano e’ , andarsene senza che ci sia nessuno a darci un saluto. Tutti pero’ abbiamo un medico, una pensione da riscuotere ,tasse e utenze da pagare, com’e’ possibile che nell’epoca in cui siamo tutti super controllati una donna scompaia nel nulla, morta da 2 anni, e nessuno che si insospettisca?

L’agghiacciante ritrovamento del cadavere della signora Marinella Beretta, 70enne risale al pomeriggio di venerdì 11 febbraio. Originaria di Erba, era morta probabilmente da oltre due anni nell’abitazione in cui viveva a Como, in via Comum Oppidum.

La salma della 70enne è stata portata nella camera mortuaria dell’ospedale Sant’Anna, e la procura non ha disposto l’autopsia per cui, se non si riusciranno a trovare parenti, sarà il Comune di Como a dover provvedere ai funerali dell’anziana sola.

La donna è morta in casa, probabilmente a causa di un malore; da anni viveva sola in una villetta di Como e pare che nessuno l’avesse più vista almeno da settembre 2019. Senza parenti o amici, era letteralmente scomparsa dai radar della vita civile e comunitaria: aveva ceduto la casa a un acquirente svizzero, mantenendo in usufrutto il diritto a continuare ad abitarci. E nessuno si sarebbe accorto di lei ancora per mesi, se non fosse che i vicini avevano segnalato al proprietario la pericolosità delle piante del giardino della villetta, a rischio a causa del forte vento di questi giorni. Il proprietario, non avendo risposta dalla pensionata, aveva chiamato così la polizia che ha effettuato la macabra

Sola, senza parenti interessati a conoscere le sue sorti. L’abitazione in cui viveva, una villetta, era stata venduta tempo fa dalla signora a un cittadino svizzero, ma l’anziana aveva mantenuto il diritto di usufrutto. L’uomo versava regolarmente dei soldi alla 70enne e, a quanto pare, aveva anche cercato negli ultimi mesi di mettersi in contatto con la donna, senza riuscirci. E senza insospettirsi.

A far scoprire il cadavere sono stati alcuni vicini della 70enne, che credevano che in quella casa ormai non vivesse più nessuno. Da tempo il giardino era incolto e sono state proprio alcune piante pericolanti a causa del forte vento di questi giorni a far allarmare i residenti, che hanno richiamato il proprietario dicendogli di provvedere alla messa in sicurezza del giardino. Il proprietario della nuda proprietà è andato davanti all’abitazione, che era però chiusa dall’interno. Ha provato a chiamare la signora, ma senza fortuna, e a quel punto ha dato l’allarme alla polizia. Gli agenti hanno chiesto al magistrato di turno di poter forzare una finestra dell’ingresso: sono entrati assieme ai vigili del fuoco. Il decesso sarebbe avvenuto per cause naturali oltre due anni fa: pare infatti che non si avessero notizie della signora da settembre del 2019.

FONTE