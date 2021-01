Nove dipendenti del Comune di Castelvetrano, in provincia di

Trapani, sono indagati dalla Procura di Marsala per assenteismo.

I reati ipotizzati sono truffa aggravata ai danni dello Stato e

false attestazioni o certificazioni. A quattro di loro, tre

uomini e una donna, i carabinieri hanno notificato l’obbligo di

presentazione alla polizia giudiziaria emessa dal gip. Sono in

servizio alla Direzione lavori pubblici e patrimonio – Unità



