(ANSA) – ROMA, 30 NOV – È stato firmato nella giornata di

oggi il Decreto direttoriale di aggiornamento della graduatoria

unica nazionale di merito del concorso nazionale per l’accesso

dei medici alle scuole di specializzazione di area sanitaria per

l’anno accademico 2019/2020 nel quale viene comunicato il

cronoprogramma relativo alla procedura concorsuale, aggiornato

alla luce dell’esito dei diversi contenziosi.

L’ aggiornamento è stato effettuato a valle

dei necessariadempimenti tecnici e delle connesse verifiche e, pertanto,sulla base del nuovo cronoprogramma, i candidati hanno lapossibilità di effettuare le proprie scelte di tipologie e sedeentro martedì 1° dicembre 2020 (e non più entro lunedì 30novembre come previsto nel precedente cronoprogramma) a pena didecadenza definitiva dalla procedura concorsuale, fermo restandoche l’assegnazione dei candidati sarà pubblicata giovedì 3dicembre 2020.Questa la tabella riepilogativa delle scadenze.Lunedì 23 novembre 2020 Apertura della fase di sceltatipologie e sedi da parte dei candidati; martedì 1° dicembre2020 Chiusura fase di scelta per i candidati; giovedì 3dicembre 2020 Pubblicazione delle assegnazioni alle Scuole deicandidati; da venerdì 4 dicembre 2020 a giovedì 10 dicembre 2020 Termini per le immatricolazione deicandidati alle scuole di assegnazione; entro lunedì 14 dicembre2020 L’Università di assegnazione comunica al CINECA leimmatricolazioni mediante l’area riservata sul sitowww.universitaly.it Mercoledì 16 dicembre 2020 Il CINECAprocede alla pubblicazione degli esiti delle immatricolazionisulla pagina riservata di ogni candidato sul sitowww.universitaly.it (ANSA).

Fonte Ansa.it

