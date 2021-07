(ANSA) – PAVIA, 30 LUG – E’ stato condannato a 11 anni di

reclusione Sergio Contrini, 64 anni, ex assessore ai Servizi

Sociali del Comune di Pavia, accusato di aver sottratto soldi e

patrimoni ad una quarantina di anziani di cui era

amministratore di sostegno. La sentenza è stata emessa oggi dal

giudice Luigi Riganti. Contrini era imputato per i reati di

peculato e omissione di atti d’ufficio.

Il pubblico ministero Andrea Zanoncelli aveva chiesto, nella

sua requisitoria di ieri, la condanna a 11 anni e 4 mesi. Il

processo si è svolto con rito abbreviato, su richiesta dei

difensori dell’ex assessore: in questo modo l’imputato ha potuto

usufruire di un parziale sconto di pena, rispetto a quella base

di 18 anni. Contrini si trova nel carcere di Torre del Gallo, a

Pavia, dallo scorso 17 febbraio.

Gli altri due indagati dell’inchiesta hanno invece chiesto il

patteggiamento: sono Douglas Di Modica, 41 anni (anche lui

accusato di peculato, che secondo l’accusa avrebbe ricevuto

circa 400mila euro provenienti dai conti degli anziani), e la

sua convivente Adriana Hosodova, 43 anni. (ANSA).



Fonte Ansa.it