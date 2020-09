(ANSA) – SAN NICANDRO GARGANICO (FOGGIA), 27 SET – Il

consigliere comunale Costantino Valentino Sassano di San

Nicandro Garganico (Foggia) è stato arrestato e posto ai

domiciliari dopo essere stato trovato in possesso di una

pistola, illegalmente detenuta.

A quanto si è appreso, durante il controllo in un posto di

blocco, il 24 settembre poco fuori San Nicandro, la pistola gli

è stata trovata in auto ed è stato sottoposto a fermo dai

Carabinieri. Accusato di porto abusivo di armi, è ai domiciliari

in attesa dell’udienza di convalida del fermo che si terrà

domattina davanti al Gip del Tribunale di Foggia.

Sassano, in passato vicino alla Lega ma poi allontanato dal

partito, in gennaio era stato bersaglio di un attentato

incendiario: ignoti diedero fuoco alla sua auto e anche a quella

del padre. (ANSA).



Fonte Ansa.it

Condividi su:

Tweet

WhatsApp

Telegram