(ANSA) – ROMA, 11 DIC – La III Sezione del Consiglio di Stato

ha accolto, in sede cautelare, il ricorso di un gruppo di medici

di base e ha sospeso la nota del 22 luglio scorso di AIFA che

vietava la prescrizione off label (ossia per un uso non previsto

dal bugiardino) dell’idrossiclorochina per la lotta al Covid.

“La perdurante incertezza circa l’efficacia terapeutica dell’

idrossiclorochina,

ammessa dalla stessa AIFA a giustificazionedell’ulteriore valutazione in studi clinici randomizzati – silegge nell’ordinanza – non è ragione sufficiente sul pianogiuridico a giustificare l’irragionevole sospensione del suoutilizzo sul territorio nazionale” . (ANSA).

Fonte Ansa.it

