(ANSA) – BRUXELLES, 18 LUG – “L’Europa è sotto ricatto dei paesi frugali”. Lo dice il premier Giuseppe Conte al termine della seconda giornata di lavori del Consiglio europeo sul Recovery fund.

“Domani proseguiremo perché dobbiamo fare di tutto per chiudere: rimandare questa partita non giova a nessuno” in Ue, ha detto ieri sera Conte.



Fonte

Condividi su:

Tweet

WhatsApp

Telegram