(ANSA) – PERUGIA, 15 APR – Scendono ancora i ricoveri per

Covid in Umbria e gli attualmente positivi.

Secondo i dati della Regione aggiornati al 15 aprile, i nuovi

contagi accertati nelle ultime 24 ore sono 116, i guariti 253 e

altri quattro i morti.

Gli attualmente positivi sono 3.647 (141 in meno di ieri).

I ricoverati sono 293 (sette in meno rispetto a ieri) di cui 35

in terapia intensiva (tre in meno). Nell’ultimo giorno sono

stati analizzati 4.264 test antigenici e 2.666 tamponi

molecolari, con un tasso di positività totale pari a 1,67 per

cento (ieri 1,8) e a 4,3 rispetto ai soli molecolari (ieri 4,9).

(ANSA).



Fonte Ansa.it

