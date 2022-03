La Segreteria Generale Regionale Abruzzo S.I.A.P. (Sindacato Italiano Appartenenti Polizia) , venerdì 25 marzo 2022, organizza a L’Aquila un convegno dal titolo : “Suicidi nelle Forze dell’ordine e militari”. Morti silenziose, a volte misteriose ma quasi sempre taciute. Una vera e propria strage che soffre di un imbarazzo delle istituzioni. Appartenenti alle forze dell’ordine e militari che scelgono spesso di farla finita utilizzando la propria arma in dotazione. Sembra difficile se non addirittura impossibile arginare questo rischio suicidio. Scetticismo, il rischio dello stigma e la mancanza di fondi non aiutano a creare una prevenzione che sia efficace e costruttiva, ma l’urgenza richiesta dalla gravità del fenomeno non permette di perdere ulteriore tempo.

È un tema che dovrebbe soprattutto far riflettere i vertici di tutte le istituzioni delle Forze dell’Ordine e Militari, ed il legislatore con l’esigenza di definire al più presto l’iter legislativo mirato all’introduzione dell’articolo 48 bis all’interno del D.P.R. 782/85. Il convegno consentirà un confronto aperto tra Istituzioni, esperti del settore ed ordini professionali perché purtroppo si parla poco di stress e burn-out tra le divise. Non è la criminalità la prima causa di morte violenta tra le forze dell’ordine italiane ma il suicidio. Una strage silenziosa e continua che non fa più nemmeno notizia, non cerchiamo colpevoli, ma antidoti per evitare di piangere altri morti.