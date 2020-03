In momenti delicati come questo in cui nuove esigenze di sicurezza e prevenzione modificano la nostra quotidianità e le abitudini di consumo, è necessario organizzarsi attraverso validi servizi a domicilio per rifornirsi dei beni di prima necessità come farmaci e generi alimentari, così come di piatti pronti come la pizza o buon vino.

iCarry: avvalendosi di una flotta di scooter elettrici Cooltra per il last mile delivery, gli utenti possono ricevere a casa la spesa di importanti catene di supermercati oltre che diverse tipologie di prodotto, inclusa la consegna di farmaci, con un servizio di medicinali a domicilio quanto mai prezioso e fondamentale in questo periodo.

Supermercato24: consegna la spesa a casa dell’acquirente grazie ai personal shopper, rispettando rigorosamente le attuali direttive ministeriali in termini di igiene e sicurezza.

Domino’s Pizza: garantisce consegne sicure e in linea con le attuali disposizioni governative. A Torino, Milano, Bergamo, Bologna, Piacenza e Modena, le pizze arrivano a casa a bordo di scooter elettrici Cooltra made in Italy (Askoll).

Il Gruppo Cooltra, leader europeo della mobilità elettrica su due ruote, è orgoglioso di poter supportare il mondo del delivery, con le sue sfide e i servizi senza sosta rivolti alla comunità e alle imprese.

