(ANSA) – ROMA, 21 APR – “E’ un fatto che i numerosi moniti

con cui la Corte ha chiesto al legislatore di intervenire sono

aumentati e sono in gran parte rimasti inevasi. Lo sottolinea in

un’intervista pubblicata sull’Annuario 2020 della Corte

costituzionale il presidente Giancarlo Coraggio, ricordando che

il 22 giugno scade il termine di un anno che la Consulta ha dato

al legislatore per intervenire sulla legge sulla diffamazione a

mezzo stampa che prevede il carcere per i giornalisti ,”sanzione

ritenuta incompatibile con la nostra Costituzione e con la

Convenzione europea dei diritti dell’uomo”. “Sarebbe augurabile

che il Parlamento manifestasse una maggiore sensibilità per una

questione che tocca uno dei fondamenti della democrazia”,

auspica Coraggio.C’è stato un aumento dei moniti, cioè degli

inviti a intervenire su una determinata disciplina per porre

rimedio a situazioni problematiche, rivolti al Parlamento : nel

2020, secondo i dati contenuti nell’Annuario, sono stati 25, più

che nel 2019 (20) e quasi il doppio di quelli del 2017 (14)

(ANSA).



Fonte Ansa.it

Advertisements

Condividi su:

Tweet

WhatsApp

Telegram