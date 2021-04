(ANSA) – MILANO, 15 APR – Fabrizio Corona esce dal carcere di

Monza e torna ai domiciliari. Il Tribunale di Sorveglianza di

Milano, infatti, ha accolto la richiesta dei difensori di

sospensione dell’esecuzione del provvedimento con cui nelle

scorse settimane era tornato in carcere, in attesa che decida la

Cassazione sul punto. La difesa, infatti, coi legali Antonella

Calcaterra e Ivano Chiesa, aveva fatto ricorso in Cassazione

contro il precedente provvedimento che aveva fatto tornare l’ex

agente fotografico in carcere.

Accolte, dunque, a quanto si è saputo, dai giudici le

questioni sollevate dalla difesa sullo stato di salute mentale

dell’ex fotografo dei vip, che necessita di proseguire il

percorso di cure fuori dal carcere. (ANSA).



Fonte Ansa.it

