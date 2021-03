(ANSA) – MILANO, 11 MAR – E’ stato ricoverato nel reparto di

psichiatria dell’ospedale di Niguarda di Milano Fabrizio Corona,

che in tarda mattinata, dopo la notizia del provvedimento che ha

disposto il suo ritorno in carcere, ha dato in escandescenza, si

è ferito lievemente alle braccia, ha reagito e urlato contro gli

agenti e ha spaccato un vetro dell’ambulanza.

Rimarrà ricoverato, a detta dei suoi

Advertisements

legali, almeno perstanotte e probabilmente anche “per qualche giorno”. E’piantonato dalla polizia e da agenti di polizia penitenziariadel carcere di Opera dove sarà trasferito, quando potrà lasciarel’ospedale, come deciso dal sostituto pg Antonio Lamanna.“Fabrizio resta ricoverato qualche giorno – ha dettol’avvocato Ivano Chiesa – meno male che sta bene, sono allibitoper un provvedimento profondamente ingiusto e sbagliato checolpisce un uomo certo non pericoloso e che stava seguendo unpercorso di cura. E’ un giorno triste per la giustiziaitaliana”. (ANSA).

Fonte Ansa.it

Advertisements

Condividi su:

Tweet

WhatsApp

Telegram