(ANSA) – MILANO, 24 SET – Sono stati dieci i decessi per

coronavirus in Lombardia nelle ultime 24 ore per un totale di

16.935 morti Secondo i dati della Regione sono invece stati 229 i nuovi

casi positivi a fronte di 21.369 tamponi effettuati (totale

complessivo: 2.012.281). Dei 229 nuovi casi 32 ‘ sono debolmente

positivi’ e 11 a seguito di test sierologico. In terapia

intensiva sono presenti 31 pazienti (-2 rispetto a ieri) mentre

i ricoverati non in terapia intensiva sono 303 (-5)

– (ANSA).



Fonte Ansa.it

